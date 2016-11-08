وسائل إعلام أمريكية: ترامب يتقدم على كلينتون في كنتاكي وإنديانا ونيوهامبشر





واشنطن- د ب أ- أفادت وسائل إعلام أمريكية بتقدم المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في ولايات كنتاكي وإنديانا ونيوهامبشر.

وأظهر موقع (يو إس إيه توداي) تقدم ترامب في كنتاكي بفارق كبير، حيث سجل 70 % بينما حصلت كلينتون على 27 % حتى الآن.

وفي ولاية إنديانا، تشير المؤشرات الأولية إلى حصول ترامب على 72 % مقابل 24 % لكلينتون.

وفي نيوهامبشر حصل المرشح الجمهوري على 52 % مقابل 41 % للمرشحة الديمقراطية.