إغلاق مراكز الاقتراع في أول ست ولايات في الانتخابات الرئاسية الأميركية





واشنطن- أ ف ب- أغلقت مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء في الساعة 00,00 ت غ في ست ولايات في شرق الولايات المتحدة، بينها فرجينيا وجورجيا اللتان تعتبران اساسيتين لكل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون من اجل الفوز بمفاتيح البيت الابيض.

وطوال النهار أقبل الأميركيون بأعداد كبيرة للادلاء باصواتهم في انتخابات رئاسية ذات أبعاد تاريخية، لان التنافس فيها يدور بين ترامب الشعبوي وكلينتون وزيرة الخارجية السابقة التي تحظى بفرص جيدة لتصبح أول امرأة رئيسة للولايات المتحدة.