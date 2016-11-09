ترامب يتصدر أولى نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية





واشنطن- أ ف ب- تصدّر المرشح الجمهوري دونالد ترامب مساء الثلاثاء أولى النتائج في السباق الرئاسي الاميركي امام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، بعد فوزه بولايتي كنتاكي وانديانا، بحسب تقديرات اولية لوسائل الاعلام.

وبعد اغلاق مراكز الاقتراع في أول ست ولايات في الساعة 00،00 ت غ، بات في رصيد قطب العقارات (70 عاماً) 19 من كبار الناخبين من اصل 270 ضرورية لضمان الوصول الى البيت الابيض.

اما منافسته الديموقراطية (69 عاما) التي تأمل ان تصبح أول امرأة رئيسة للولايات المتحدة فبات في رصيدها ثلاثة من كبار الناخبين بفضل فوزها بولاية فيرمونت معقل منافسها السابق في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بيرني ساندرز.

اما في الولايات الثلاث الاخرى التي اغلقت فيها مراكز الاقتراع والواقعة في شرق البلاد (جورجيا وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا) فالنتائج لم تحسم حتى الان، بحسب وسائل الاعلام الاميركية.