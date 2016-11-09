وسائل إعلام: كلينتون تحصل على 68 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 67 صوتاً لترامب





واشنطن- د ب أ- حصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على 68 صوتا في المجمع الانتخابي من 8 ولايات مقابل 67 صوتا لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب من 8 ولايات أيضا، بحسب نتائج أولية نقلتها وسائل إعلام أمريكية.

وتقدمت كلينتون في ولايات ديلاوير وإلينوي وماساتشوستس وماريلاند ونيوجيرسي ورود أيلاند وفيرمونت إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

بينما يتقدم ترامب في ولايات إنديانا وكنتاكي وميزوري ومسيسيبي وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي ووست فيرجينيا.