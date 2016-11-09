إعادة انتخاب الجمهوري ماركو روبيو سناتورا عن ولاية فلوريدا





واشنطن- أ ف ب- أعيد انتخاب المرشح السابق للانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين الى البيت الابيض ماركو روبيو الثلاثاء سناتورا عن ولاية فلوريدا، بحسب ما اعلنت وسائل اعلام اميركية.

وكان روبيو (45 عاما) المتحدر من اصول كوبية، والذي تم انتخابه للمرة الاولى في مجلس الشيوخ عام 2010، قد خسر خلال الانتخابات التمهيدية في مواجهة قطب العقارات دونالد ترامب، وهو لم يوفر للمرشح الجمهوري سوى دعم خجول في السباق الرئاسي في مواجهة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وبفوزه هذا يكون هذا السياسي الشاب المتحدر من مهاجرين كوبيين قد تمكن من المحافظة على مقعده في مجلس الشيوخ، والذي فاز به في 2010 بدعم من راعيه السابق حاكم فلوريدا جيب بوش.

والى جانب الانتخابات الرئاسية يقترع الاميركيون الثلاثاء لتجديد الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا، اضافة الى انتخاب حكام بعض الولايات.