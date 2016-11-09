أوروبا “قلقه” إزاء موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية





بروكسل- الأناضول- أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن قلقه إزاء موافقة السلطات الإسرائيلية على تصاريح لبناء 181 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو” غير القانونية، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي، في بيان صحفي: “يؤسفنا شروع إسرائيل إسناد تصاريح البناء على الرغم من القلق الدولي واستمرار الاعتراضات منذ الإعلان عن الخطة لأول مرة”.

وأضاف البيان: “التسارع المتواصل والمنتظم للتوسع الاستيطاني يقوض التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية، باعتبار أن بناء المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويشكل عقبة أمام السلام، ويشكك في مدى التزام إسرائيل بحل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو ما تم التأكيد عليه فعلاً في العديد من استنتاجات مجالس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي، والتي كان آخرها في يوليو/تموز 2015 ويناير/كانون الثاني 2016″.

وصادقت البلدية الإسرائيلية، في مدينة القدس، على إقامة 181 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة “غيلو”، حسب خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس.

وقال التفكجي، لوكالة الأناضول، في وقت سابق، إن “اللجنة المحلية في البلدية الإسرائيلية صادقت مساء الأربعاء على بناء 181 وحدة استيطانية في غيلو”.