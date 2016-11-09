تراجع حاد في أسعار النفط بسبب احتمال فوز ترامب





سنغافورة- أ ف ب- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد صباح الاربعاء في آسيا نتيجة لرد فعل المستثمرين ازاء النتائج الأولى للانتخابات الرئاسية الاميركية التي اشارت الى احتمال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ولم تصدر حتى الان النتائج في الولايات التي تتمتع بالثقل الانتخابي الاكبر مثل كاليفورنيا وفلوريدا، في حين ان نتائج اقتراع الثلاثاء لا تزال غير محسومة في ولايات اخرى اغلقت فيها مراكز الاقتراع مثل جورجيا وفيرجينيا واوهايو.

وعند نحو الساعة 02،30 ت غ، تراجع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم كانون الاول/ديسمبر بمقدار 1،67 دولار إلى 43،31 دولارا في التعاملات الالكترونية في آسيا.

اما خام برنت المرجعي تسليم كانون الثاني/يناير، فتراجع 1،46 دولار إلى 44،58 دولار.