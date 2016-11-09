كلينتون تفوز بولاية فيرجينيا الرئيسية في المعركة الانتخابية 

واشنطن- أ ف ب- فازت المرشحة الديموقراطية إلى البيت الابيض هيلاري كلينتون الثلاثاء بولاية فيرجينيا الرئيسية (شرق) وبأصوات 13 من كبار الناخبين في هذه الولاية، رغم انها لا تزال بعيدة عن النتيجة التي حققها منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وبذلك تكون المرشحة الديموقراطية التي تأمل في ان تصبح اول امرأة رئيسة للولايات المتحدة قد حققت فوزا في ولاية فاز فيها الديموقراطيون عامي 2008 و2012 من خلال التصويت لمصلحة باراك اوباما بعد 40 عاما من التصويت لصالح الجمهوريين.