ترامب يفوز بـ254 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 221 لكلينتون





واشنطن- القدس العربي- من رائد صالحة: حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب 254 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 221 للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية, فيما حصل الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على نفس عدد المقاعد في مجلس الشيوخ.

وفاز ترامب في ولايات فلوريدا وأوهايو وألاباما وأركانسو وجورجيا وأيوا وايداهو وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميزوري ومسيسيبي ومونتانا ونورث داكوتا ونبراسكا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس وويسكونسن وست فيرجينيا ويوتا ووايومنج إلى جانب مقاطعة نبراسكا.

وفازت كلينتون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وماريلاند ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود أيلاند وفيرجينيا وفيرمونت وواشنطن إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

وتغلب الجمهوريون وفقا للارقام المتوفرة بعد ساعة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع على الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب، حيث حصد الحزب الجمهوري 40 مقعدا في حين حصل الحزب الديمقراطي على 24 مقعدا فقط.