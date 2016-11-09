اعادة انتخاب جون ماكين للمرة السابعة في مجلس الشيوخ

واشنطن- القدس العربي- من رائد صالحة: زعم الجمهوريون بانهم حققوا انتصارات حاسمة في أربع معارك ساحنة لمجلس الشيوخ، حيث هزم السناتور جون ماكين منافسته الديمقراطية ان كيركباتريك ليعود للمرة السابعة إلى مقعده عن ولاية اريزونا كما هزم المرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو منافسه الديمقراطي في ولاية فلوريدا.

واعلن الجمهوريون, في وقت مبكر, فوز السناتور روب برتمان في ولاية أوهايوضد منافسه تيد ستريكلاند, الحاكم السابق للولاية, ومن المتوقع ان يفوز السناتور تود يونغ على منافسه ايفان بايه في ولاية انديانا.