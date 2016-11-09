كلينتون تشكر طاقم حملتها الانتخابية “مهما حصل الليلة”





نيويورك- الأناضول- وجهت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الشكر إلى طاقم حملتها الانتخابية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، والتي تصب في صالح منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، حتى الآن.

وأعربت كلينتون في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، عن فخرها بالفريق الذي قاد الحملة الانتخابية، وقالت: “أقدم لكم شكري، مهما حصل هذه الليلة”.

ووفقاً لأحدث النتائج غير النهائية، حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب 177 صوتاً بالمجمع الانتخابي، مقابل 129 لصالح كلينتون 129.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية هي عملية غير مباشرة؛ فكل ولاية لها حصة من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538 صوتاً.

ويصوت الناخبون للمرشح المفضل لهم، والمرشح الفائز بأصوات الناخبين يحصل على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي.

وكي يفوز مرشح بالرئاسة عليه أن يحصد 270 صوتا (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.