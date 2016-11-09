إعادة انتخاب منافس سابق لترامب في مجلس الشيوخ

واشنطن- القدس العربي- من رائد صالحة: فاز المرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو في انتخابات ولاية فلوريدا لمجلس الشيوخ، وبذلك حسم السناتور, وهو من أصول لاتينية, معركة الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبية ضئيلة في المجلس.

وهزم روبيو منافسه الديمقراطي باتريك مورفي في سباق كانت نتائجه غامضة للغاية، حيث رفض روبيو في بداية الامر أن يترشح لولاية ثانية من أجل متابعة معركته في الترشح للانتخابات الرئاسية ولكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام دونالد ترامب, وقد اصيب روبيو بحالة من الاحباط بعد خسارته المدمرة في ولايته فلوريدا ليعلن بانه لن يشارك في الحياة العامة, وعلى الفور تدخل قادة الحزب الجمهوري لاقناعه بإعادة انتخاب نفسه عن مجلس الشيوخ بعد أن اصبحت الفرصة مواتية للديمقراطيين بالفوز بالمقعد.

وانتقد الديمقراطيون روبيو مرارا بسبب غيابه المتكرر في جلسات مجلس الشيوخ وعدم اهتمامه بالولاية التى يمثلها من اجل الانشغال بالانتخابات الرئاسية اولكن روبيو تمكن خلال الفترة السابقة من تصدر استطلاعات الراى حتى يوم الانتخابات.

وانفق الحزب الديمقراطي مبالغا طائلة تزيد عن المعدل العادى للانفاق على حملات المرشحين من أجل انتخاب مورفي لدرجة ان الجمهوريين اطلقوا عليه لقب “المميز باتريك” في حين قال نقاد بأن مورفي بالغ كثيرا في سيرته الذاتية.

ومن المتوقع أن يحاول روبيو الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الامريكية في عام 2020.