إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ويسكونسن

واشنطن- رويترز- اختار ناخبو ولاية ويسكونسن الأمريكية السياسي الجمهوري بول رايان مرة أخرى الثلاثاء ليصبح بذلك في موقف يؤهله للبقاء رئيسا لمجلس النواب.

وإذا أعاد أعضاء مجلس النواب رايان، الذي خاض المنافسة على منصب نائب الرئيس في 2012، إلى رئاسة المجلس فإنه قد يضطر للعمل مع أغلبية جمهورية أقل إذا اختار الناخبون عددا أقل من الجمهوريين. ومعظم منافسات مجلس النواب لم تحسم بعد.

ومثل كل أعضاء المجلس يخوض الجمهوريون الآخرون المنافسة من جديد لتمثيل مناطقهم بما في ذلك كيفين مكارثي زعيم الأغلبية في المجلس وهو نائب عن كاليفورنيا.

ويتوقع أن يخوض رايان ومكارثي المنافسة على منصبيهما في المجلس. ويتوقع أيضا أن تجرى انتخابات الزعامة خلف الأبواب المغلقة في الحزبين الرئيسين في وقت لاحق الشهر الحالي. وسينتخب أعضاء الكونجرس رئيسا جديدا في يناير كانون الثاني.

ويتولى رايان (46 عاما) رئاسة مجلس النواب منذ أكتوبر تشرين الأول 2015. وانتخابه مرة أخرى لهذا المنصب ليس مؤكدا. وكان بعض المحافظين في مجلس النواب قد انتقدوه وقد يزيد نفوذهم بعد انتخابات الثلاثاء.

وشعر عدد من المشرعين الجمهوريين بالغضب في أكتوبر تشرين الأول عندما قال رايان إنه لن يدعو للتصويت للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ولن يدافع عنه. ويخوض ترامب منافسة محتدمة بشدة مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.