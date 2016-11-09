انخفاض بورصات الولايات المتحدة ولندن مع احتمال فوز ترامب

نيويورك- أ ف ب- انخفضت أسواق المال الأمريكية وبورصة أكثر من خمسة في المئة الثلاثاء مع تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في السباق إلى البيت الابيض.

وحوالى الساعة 05،10 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر “إس آند بي” الاوسع نطاقا 5،01 في المئة، فيما تهاوى مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 5،08 في المئة ما يعكس القلق المتزايد في الأسواق بشأن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بوصول ترامب إلى البيت الابيض.

وتراجعت بورصة لندن حوالى خمسة في المئة في الاسواق الآجلة قبل ساعات من بدء الجلسة. وخسرت هذه العقود 4,44 في المئة.

وفي طوكيو، قررت وزارة المال اليابانية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان الاربعاء اجتماعا طارئا لبحث الوضع في الاسواق مع احتمال فوز ترامب.

وقال ناطق باسم البنك المركزي لوكالة فرانس برس إن الاجتماع مقرر عند الساعة 15,00 (06,00 ت غ) في مقر وزارة المالية.