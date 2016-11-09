أبو الغيط يتوجه إلى الأردن في طريقه إلى رام الله

القاهرة- د ب أ- توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأربعاء على رأس وفد إلى الأردن في طريقه إلى رام الله في أول زيارة للأراضي الفلسطينية يشارك خلالها في افتتاح متحف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الزيارة تأتى “تأكيدا لموقف الجامعة العربية الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وللالتزام القوى للأمين العام بالتشاور مع القيادة الفلسطينية حول التطورات الخاصة بهذه القضية، وسبل تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس″.

وأضاف أن لقاءات الأمين العام “ستشهد تناول آخر مستجدات المبادرات والجهود الدولية المختلفة المطروحة في هذا الصدد، وكيفية العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار المتوازن والأمثل لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي”.