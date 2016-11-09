الجمهوريون يحتفظون بسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ على الارجح

واشنطن- أ ف ب- تمكن الجمهوريون من الابقاء على سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء ويبدو انهم سيتمكنون من الاحتفاظ بالغالبية التي يتمتعون بها في مجلس الشيوخ ايضا.

وذكرت تقديرات لـ”ان بي سي هاوس″ أن حزب الرئيس الشعبوي دونالد ترامب في طريقه للحصول على 235 مقعدا مقابل مئتي مقعد للديمقراطيين في مجلس النواب. وهذا يعني ان الديمقراطيين تمكنوا من انتزاع 12 مقعدا لكنهم ما زالوا بعيدين عن انتزاع المجلس من خصومهم.

ويعني هذا الفوز الجمهوري أنه حتى إذا فاز ترامب فسيكون من الاسهل عليه تمرير التشريعات. اما اذا فازت منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فسيكون عليها التعايش مع مجلس نواب مناهض لها.

اما مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حاليا الجمهوريون ايضا وتم تجديد ثلث عدد مقاعده (34 مقعدا) في انتخابات الثلاثاء، فيبدو انه سيبقى بايدي الجمهوريين ايضا.

وحتى الثلاثاء كان للجمهوريين 54 سناتورا مقابل 46 للديمقراطيين. ويشير تقدم ترامب إلى أن عددا من اعضائه الجمهوريين الذين كان يمكن أن يفقدوا مقاعدهم، سيعاد انتخابهم على الارجح. لكن توقعات صحيفة نيويورك تايمز ترى أن امكانية أن يحقق الديمقراطيون ذلك لا يتجاوز الخمسة في المئة.

وفي حال حصول تعادل في مجلس الشيوخ فإن الحزب الذي سيفوز في انتخابات البيت الأبيض هو من يقرر النتيجة إذ ان نائب الرئيس الامريكي الذي يرأس أيضا مجلس الشيوخ يملك صوتا حاسما.

وعزز الجمهوريون فرصهم بالاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ مع اعلان انتصار مارك روبيو (45 عاما) المرشح السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى البيت الابيض.

وسعى روبيو في خطاب امام مؤيديه الفرحين في ميامي إلى تهدئة توتر الاميركيين بعد حملة رئاسية استمرت 18 شهرا شهدت عنفا خطابيا غير مسبوق وتبادل اتهامات بين المرشحين.

وقال روبيو “كلنا يمكن أن نختلف على قضايا لكن لا يمكننا تقاسم بلد يكره فيه الناس بعضهم بسبب انتماءاتهم السياسية”.

واضاف “نأمل أنا وزملائي بينما نعود للعمل في واشنطن، أن نكون افضل نموذج للعمل السياسي الذي يجب أن يكون موجودا في البلاد”.

واعلن الديمقراطيون أن ممثلتهم عن ولاية ايلينوي في مجلس الشيوخ تامي داكوورث التي شغلت المقعد لولايتين وحاربت في العراق وبترت احدى ساقيها في اسقاط مروحية بلاك هوك كان تقودها، فازت على السناتور مارك كيرك.

وقالت في تغريدة على تويتر “شكرا لانتخابي سناتورة عن ايلينوي”، مؤكدة أن “هذا الفوز ما كان ممكنا بدون دعمكم”.