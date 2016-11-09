محبو ترامب في وول ستريت يبتهجون ونجاحاته تهز الأسواق

نيويورك- رويترز- هتف أنصار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في وول ستريت قائلين “أمريكا أمريكا” وابتهجوا الثلاثاء بفوزه في ولاية أوهايو المتأرجحة المهمة في إطار سباق مثير نحو البيت الأبيض.

واحتشدت مجموعات صغيرة من المصرفيين والسماسرة في حانات بوسط مانهاتن وتناقلت أنظارهم بين شاشات التلفزيون لمتابعة النتائج وشاشات هواتفهم المحمولة لمعرفة آخر أخبار انخفاض الدولار الأمريكي والأسهم فيما استوعب المستثمرون احتمال فوز ترامب المفاجئ.

وقال ستيفين تشيافارون من شركة (فيدرال جلوبال انفستمنت ماندجمنت) “لا أحد في وول ستريت يعرف كيف يمكن استيعاب هذا.. إذا فاز فسيحتاج عدد من الناس لمعرفة ماذا يحدث بحق السماء”.

وكان تشيافارون يتحدث وسط حشد للجمهوريين الشبان وهلل من حوله ورددوا شعار حملة ترامب الانتخابية عندما أعلنت قناة فوكس نيوز فوز ترامب في فلوريدا.

واختلط المصرفيون والسماسرة بالعشرات من أنصار ترامب الآخرين في حانة ببرج ترامب وارتدى الكثيرون منهم قبعات رياضية كتب عليها شعار حملة ترامب.

وهلل المحتشدون ورفعوا كؤوسهم في الهواء في كل مرة أعلنت فوكس نيوز توقع فوز المرشح الجمهوري في ولاية.

وقال أحد هؤلاء “أشعر بالكثير من الثقة”. وأضاف الرجل الذي قال إنه يعمل في شركة أمريبرايز فاينانشال “كل الزخم في صفه”.

وبشكل عام كانت وول ستريت تدعم كلينتون بالنقود الكثيرة في ضوء وضعها كمرشحة. لكن ترامب يثير مخاوف الكثيرين من العاملين في المجال المالي لأنه قد يعطل التجارة العالمية ويضر بالعلاقات الجغرافية السياسية.