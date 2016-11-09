ترامب بحاجة إلى انتصار متوقع في ولايتين فقط لإعلان الفوز بالانتخابات الرئاسية

واشنطن- القدس العربي- من رائد صالحة: يحتاج المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى تحقيق نصر في ولايتين فقط خلال الساعة المقبلة من اجل الفوز بانتخابات الرئاسة الامريكية على النقيض من المرشحة هيلاري كلينتون التى تحتاج إلى فوز كاسح في جميع الولايات المتبقية دون فرز نهائي للنتائج وهي ولايات بنسلفانيا, مينسوتا, ويسكونسون, ميشغان ونيوهامبشير.

ووفقا للارقام المتوفرة فان ترامب يقود النتائج في معظم الولايات المذكورة بما في ذلك ويسكونسون التى لم تنتخب أى مرشح جمهوري منذ عام 1984.

وفازت كلينتون في ولاية نيفادا لتحصد 6 من أصوات المندوبين وهو عدد قليل جدا لا يساعدها على منافسة ترامب بشكل متناسب في الساعات الاخيرة للانتخابات.