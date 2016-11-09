ترامب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن- القدس العربي- من رائد صالحة: فاز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد حصوله على أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تحقيقه انتصارات متتالية في الولايات الرئيسية.

وفاز ترامب في ولاية ويسكانسون في مفاجأة غير متوقعة للحزب الديمقراطي الذى حصد اكثر من 60 في المئة من اصوات الولاية وخاصة بين الشبان اثناء حملة انتخاب الرئيس الحالي باراك أوباما في حين فازت كلينتون في ولاية نيفادا.

وسجل ترامب سلسلة من الانتصارات غير المتوقعة في ولايات صعبة مثل أيوا ونورث كارولينا واوهايو ولكن فوزه في ولاية فلوريدا كان أهم انتصار على الاطلاق في حين فازت كلينتون في ولايات متارجحة مثل نيفادا وفيرجينيا وكولورادو اضافة الى فوز متوقع في ولاية كاليفورنيا الممثلة ب 55 صوتا في المجمع الانتخابي.

وحصدت كلينتون في ولاية فيرجينيا الرئيسية على اصوات 13 من المندوبين في المجمع الانتخابي بينما حصل ترامب على اصوات 18 من مندوبي ولاية أوهايو بعد فوزه في انتخابات الولاية.