فرنسا: سيكون علينا توضيح مسائل رئيسية بشأن سوريا وإيران إذا فاز ترامب

باريس- رويترز- قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو الأربعاء إن بلاده سيكون عليها أن توضح مع الولايات المتحدة مسائل رئيسية مثل الصراع في سوريا والصفقة النووية لإيران والتغير المناخي إذا صار المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف إيرو لتلفزيون (فرنسا 2) أنه كان يفكر في أن شخصية ترامب مثيرة “للتساؤلات”.

وردا على سؤال بشأن شخصية ترامب قال إيرو “تجعلك تفكر وتطرح أسئلة وربما تثير ردود فعل”.

وقال وزير الخارجية إنه يبدو أن ترامب في طريقه للفوز “وفرنسا حليف للولايات المتحدة. وبذلك نكون حليفين رئيسيين وعلينا العمل سويا من أجل استقرار وسلام العالم ومن أجل عالم (قادر على) التعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجهه”.

وأضاف “ستكون لدينا الحاجة لفهم ما الذي سيرغب الرئيس الجديد في عمله”.

وتابع “ماذا سيحدث بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ؟ وبشأن الاتفاق النووي لإيران؟ هذه أسئلة رئيسية ما زلنا نسألها لأنفسنا”.