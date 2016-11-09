الرئاسة الفلسطينية تدعو الرئيس الأمريكي المنتخب إلى العمل على حل الدولتين

رام الله- أ ف ب- أعلنت الرئاسة الفلسطينية الاربعاء جاهزيتها للتعامل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على قاعدة الالتزام بحل الدولتين، وفق ما قال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة.

وقال أبو ردينة لوكالة فرانس برس “نحن جاهزون للتعامل مع الرئيس الامريكي المنتخب على قاعدة الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967″.

واضاف “سنتعامل مع الادارة الأمريكية على أساس انه بدون حل القضية الفلسطينية، فان حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم ستتواصل”.

وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن “الحزبين الجمهوري والديمقراطي أثناء رئاسة الرئيسين جورج بوش الابن، وباراك أوباما، أعلنا أن مبدأ حل الدولتين هو مصلحة وطنية عليا”.

وقال عريقات في تصريحات لوكالة “وفا” الرسمية تعقيبا على فوز ترامب، “نأمل من الإدارة الأمريكية القادمة أن تحول الحديث عن مبدأ حل الدولتين إلى تحقيق هذا المبدأ على الأرض، لأن الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة لن يأتي إلا بهزيمة الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967، (…) وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة فرانس برس “نأمل من الرئيس الامريكي الجديد ترامب ان يضع على سلم اولوياته الخارجية في الشرق الاوسط تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعمل على حل الدولتين”.

وحملت تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية نبرات وصفها كثيرون بـ”العدائية” للعرب، غير ان مجدلاني قال “الحملات الانتخابية تحمل الكثير من المواقف التي تستهدف جمهور الناخبين، لكن السياسة الامريكية تحكمها مؤسسات سياسية ومواقف تختلف عن الحملات الانتخابية”.