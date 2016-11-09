السيسي يهنئ ترامب ويتطلع لـ”روح جديدة” في العلاقات المصرية الأمريكية

القاهرة- أ ف ب- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة، معربا عن امله في “بث روح جديدة” في العلاقات المصرية الأمريكية التي شهدت بعض الفتور منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي عام 2013.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي “يتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب متمنيا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه (..) ومتطلعا إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات”.

واضاف البيان ان مصر “تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الامريكية”.

وشدد على “العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي جمعت بين مصر والولايات المتحدة الامريكية على مدار عقود كبيرة مضت وإلايمان بالدور الهام والأهداف المشتركة التي تحققها وتصونها تلك العلاقة في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وحماية مصالح شعوب هاتين المنطقتين”.

وكان السيسي الذي انتقدته إدارة أوباما خصوصا بسبب انتهاكات حقوق الانسان، قال في ايلول/ سبتمبر الماضي في مقابلة مع “سي ان ان” إن ترامب سيكون قائدا قويا “من دون شك”.