مسؤول إيراني: مستعدون لكافة التطورات في عهد ترامب

اسطنبول- الأناضول- أفاد بهروز كمال وندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأربعاء، أن بلاده مستعدة للتعامل مع كافة التطورات خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، عقب تأكد وصوله إلى البيت الأبيض.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها كمال وندي لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية (شبه رسمية)، بعد إعلان مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأشار المسؤول الأيراني، أن بلاده تؤيد استمرار الاتفاق النووي الذي ابرمته مع الغرب. لكنه أردف قائلا “لو حدث أمر مخالف فنحن لدينا خطط طويلة الأمد للتعامل مع هذا الموقف”.

وعبر ترامب مرارا عن معارضته الشديدة للاتفاق النووي، الذي وقعته طهران مع الدول العظمى في يوليو/ تموز 2015، واعتبره “أسوأ اتفاق؛ لأنه يضع إيران، وهي الراعي الأول للإرهاب المتطرف، على طريق الحصول على سلاح نووي”، حسب تصريحات سابقة أثناء حملته الانتخابية.

ولم يكتف ترامب بانتقاد الاتفاق، ولكنه تعهد بأنه “سيمزقه منذ اليوم الأول” لتوليه مهام الرئاسة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول ترامب على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتا (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.