وزير الخارجية الإيطالي: علاقتنا الودية مع أمريكا لن تتغير بعد فوز ترامب

روما- د ب أ- يرى وزير الخارجية الإيطالي أن العلاقات الودية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية لن تتغير حتى بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال باولو جينتيلوني الأربعاء بعد فوز ترامب للبرنامج الإذاعي “أنكيو”: “سوف تواصل إيطاليا العلاقات الودية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتغير ذلك. وبالمثل لن يتغير نفورنا من الحمائية والانغلاق”.

وتابع الوزير الإيطالي قائلا: “لن نغير أسس سياستنا الخارجية وسوف نواصل التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية”.