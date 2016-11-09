جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني شمالي الضفة الغربية

القدس المحتلة- الأناضول- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، الأربعاء، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن، شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش في تصريح مقتضب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “وقعت عملية طعن في حوارة، (حاجز إسرائيلي جنوبي نابلس)”.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن “فلسطينيا وصل إلى (حاجز) حوارة وحاول طعن جندي مستخدما مفك”.

وأضاف إنه تم إطلاق النار على المهاجم، من قبل أفراد القوة، وإنه يتلقى العلاج في المكان.

وأشار أدرعي، إلى عدم وقوع إصابات في صفوف أفراد القوة الإسرائيلية.

ولم يقدم أدرعي إيضاحات عن هوية المهاجم.