قوات النظام السوري تسيطر على مدرسة الحكمة الاستراتيجية جنوب حلب

حلب- د ب أ- سيطر الجيش السوري صباح الاربعاء على مدرسة الحكمة جنوب مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن “وحدات من الجيش السوري والقوات الموالية له استعادت السيطرة على مدرسة الحكمة غرب المشروع 1070 السكني غربي الكليات العسكرية بحلب وتتابع تقدمها وملاحقة فلول الإرهابيين على اتجاه الراشدين 4 موقعة العشرات من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين”.

وأضاف المصدر أن “سيطرة الجيش السوري على مدرسة الحكمة التي تعد أهم نقطة استراتيجية جنوب حلب وبذلك يغلق ثغرة المحور الجنوبي الغربي نهائيا ويسيطر بشكل كامل على مواقع واسعة جنوب حلب”.

وكان الجيش السوري سيطر الثلاثاء على مشروع الـ1070 شقة.

وكانت فصائل المعارضة سيطرت بداية الأسبوع الماضي على مشروع الـ1070 بعد هجوم نفذه مسلحو جيش الفتح في عملية (ملحمة حلب الكبرى).