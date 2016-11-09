بوتين يهنئ ترامب ويأمل في “حوار بناء”

موسكو- أ ف ب- هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء الجمهوري دونالد ترامب بفوزه بالرئاسة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يعمل معه لتحسين العلاقات بين البلدين، بحسب ما جاء في بيان للكرملين.

واعرب بوتين عن “أمله في العمل المشترك لاخراج العلاقات الأمريكية الروسية من حالتها الصعبة” وقال إن “اقامة حوار بناء” سيكون “في مصلحة البلدين والمجتمع الدولي”، بحسب البيان.

وواجه الجمهوري ترامب الذي انتخب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة عدة مرات اتهامات من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بانه “دمية” بيد فلاديمير بوتين.

كما تشتبه واشنطن في أن موسكو سعت إلى التأثير على الحملة الانتخابية لصالح ترامب عبر تدبير تسريب 20 الف رسالة لمسؤولي الحزب الديمقراطي.

من جهته اشاد ترامب عدة مرات بمزايا الرئيس الروسي معربا عن الامل في اقامة “علاقة جيدة جدا معه”.

ووصف بوتين ترامب بانه “رجل لامع وموهوب” معربا عن تقديره لقوله انه “مستعد لاعادة العلاقات الروسية الأمريكية بشكل كامل”.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توترا شديدا بسبب اختلافهما حول النزاع السوري والأزمة الاوكرانية.