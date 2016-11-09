أردوغان يأمل أن يؤدي فوز ترامب لاتخاذ خطوات مفيدة في العالم ورئيس الوزراء يطالبه بتسليم غولن

اسطنبول- رويترز- د ب أ- عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يؤدي فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى خطوات إيجابية بالنسبة إلى الشرق الأوسط وإلى الحقوق والحريات الأساسية في العالم.

وقال أردوغان في خطاب في اسطنبول “آمل أن يؤدي هذا الخيار (الذي اتخذه) الشعب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات مفيدة للعالم فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية وبالديمقراطية والتطورات في منطقتنا”.

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت دعاه إلى تسليم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بقيادة تنظيم إرهابي وقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها منتصف تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة “دايلي صباح” التركية عن يلدريم القول إن تسليم غولن من شأنه أن يفتح “صفحة جديدة” في العلاقات الأمريكية التركية.

كما هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عبر حسابه على “تويتر” ترامب، وقال إن النتائج ستعزز التعاون القائم على الثقة مع الولايات المتحدة. وأصدرت الخارجية بيانا قالت فيه إن تركيا تحترم خيار الشعب الأمريكي.