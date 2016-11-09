وزير الخارجية الإيراني يحث الرئيس الأمريكي الجديد على الالتزام بالاتفاق النووي

طهران – د ب أ – أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن على الرئيس القادم للولايات المتحدة أن يلتزم بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف القول :”إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا خيار الشعب الأمريكي، لكن أياً يكن الرئيس الأمريكي فعليه أن يعرف واقع العالم والمنطقة بشكل صحيح ويتعامل معه بواقعية، وعلى أمريكا تنفيذ تعهداتها الدولية المتعددة الأطراف في الاتفاق النووي”.