أمين عام حلف الأطلسي يأمل في العمل مع ترامب على التحديات الأمنية الجديدة

بروكسل - رويترز – هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس تولتنبرج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء، وقال إن القيادة الأمريكية “أهم من أي وقت مضى” في وقت يشهد تحديات أمنية جديدة من الحروب الهجينة والهجمات الإلكترونية إلى الإرهاب.

وقال ستولتنبرج إن وجود حلف قوي “أمر جيد للولايات المتحدة وجيد لأوروبا” وشدد على أهمية أن يظل الحلف قوياً.

وأضاف “أتطلع للقاء السيد ترامب قريباً وأرحب به في بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي العام المقبل لمناقشة الخطط المستقبلية.”