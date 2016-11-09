الجيش الإسرائيلي يقول إن قذيفة سقطت على هضبة الجولان

القدس - الأناضول – أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة صاروخية سقطت ظهر اليوم، على هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، دون إصابات أو أضرار.

وقال الجيش في تصريح مكتوب:” سقطت قذيفة داخل الاراضي الإسرائيلية في شمال هضبة الجولان، دون وقوع إصابات أو اضرار”.

وأعرب الجيش عن اعتقاده، أن تكون القذيفة قد سقطت عن طريق الخطأ، حيث أضاف:” يدور الحديث عن انزلاق النيران من القتال الداخلي في سوريا”.

وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة، مصدرها الجانب السوري من الحدود، جراء القتال الدائر هناك بين المعارضة والنظام السوري.