أبو الغيط يصل رام الله للمشاركة بحفل افتتاح متحف ياسر عرفات

رام الله - الأناضول – وصل أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على رأس وفد عربي، إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ظهر الأربعاء، للمشاركة في حفل افتتاح متحف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وكان في استقبال أبو الغيط، الذي وصل على متن مروحية أردينة، ناصر القدوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات، وأمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم.

ويرافق أبو الغيط، نبيل العربي وعمرو وموسى، الأمينيْن السابقيْن لجامعة الدول العربية، ورئيس وزراء الأردن الأسبق، عبد السلام المجالي.

ومن المقرر أن يلتقي أبو الغيط، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل المشاركة في حفل افتتاح المتحف.

وسينظم عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، من مساء اليوم، حفل افتتاح متحف ياسر عرفات، الذي يضم مقر حصاره (غرفة نومه ومكتبه)، تزامناً مع الذكرى الـ12 لوفاته.

وتوفي عرفات في 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2004، عن عمر ناهز 75 عاماً، في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله، وسط الضفة الغربية، لعدة أشهر.