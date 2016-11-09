قادة قطر والكويت والإمارات يهنئون ترامب بفوزه برئاسة أمريكا

الكويت - الأناضول – هنأ قادة قطر والكويت والإمارات، الأربعاء، دونالد ترامب، على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تهنئة إلى ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عن تمنياته له “بالتوفيق والنجاح وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء”.

بدوره، هنأ الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، ترامب بالفوز. وأعرب عن تمنياته له بـ”التوفيق في مهامه القادمة”.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ثمن آل نهيان في برقية تهنئة “العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين”.

وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

كما هنأ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في برقيتين مماثلتين الرئيس الأمريكي المنتخب.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ترامب في أول تهنئة من زعيم خليجي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى ترامب عبر فيها “عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية”.

وأعرب عن تمنياته له “بالتوفيق والسداد، وللعلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية الصديقة المزيد من التطور والنماء”.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول ترامب على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتاً (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.