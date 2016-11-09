ميدفيدف يستهل زيارته للمنطقة بجولة في حائط البراق

القدس - الأناضول – يستهل رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيدف، زيارة للمنطقة بجولة في حائط البراق، غربي المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود “الحائط المبكى”.

ويتضح من البرنامج الرسمي للزيارة التي أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن بوتين سيبدأ مساء اليوم، زيارة إلى إسرائيل تستمر حتى الجمعة.

وبحسب البرنامج فإن ميدفيدف سيصل إلى حائط البراق، قبل وقت قصير من منتصف الليلة ويكون في استقباله حاخام “حائط المبكى”، شموئيل رابينوفتش.

ولم يتضح على الفور أسباب استهلال المسؤول الروسي زيارته للمنطقة بجولة في ساحة البراق.

وتقول إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إن ساحة البراق جزء من الأوقاف الإسلامية، فيما تطلق إسرائيل عليها اسم” ساحة البراق” ويؤدي اليهود الصلوات فيها.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” قد تبنى الشهر الماضي قراراً أشار إلى الساحة باسم ” ساحة البراق “، وأكد عدم وجود علاقة بين اليهودية ومدينة القدس.

وسيعقد المسؤول الروسي يوم الخميس في القدس الغربية، لقاءات منفصلة مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين وزعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

ويتوجه ميدفيدف الجمعة إلى مدينة أريحا في الضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يغادر إلى بلاده.

وكانت روسيا قد اقترحت مؤخراً، استضافة لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو، وهو ما رحب به الرئيس الفلسطيني، فيما امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الرد.