هاني شاكر يتدخل لحل الأزمة بين محمد منير وأسرة أحمد منيب

القاهرة ـ قال طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية سوف يتدخل لحل الأزمة بين الفنان محمد منير وأسرة الفنان الراحل أحمد منيب.

طارق مرتضى، أضاف في تصريحات صحافية “أن الأزمة نشبت بينهما بعد عرض مسلسل “المغني”، للفنان محمد منير، وأنه تم استخدام بعض ألحان أحمد منيب، مؤكدًا أن تدخل النقيب حرصًا منه على مكانة الفنانين الكبار”.

وتابع: “إنه في حالة لجوء ورثة الراحل أحمد منيب إلى القضاء، سوف ترفع أيدي نقابة الموسيقيين عن هذه الأزمة، لانتظار رد القضاء في هذه المشكلة”.

يذكر أنه نشر مؤخرًا، خبر استدعاء المنتج محمد فوزى إلى النيابة، للتحقيق معه في مسألة استخدام ألحان الراحل أحمد منيب، والذى تناولها محمد منير، في مسلسله “المغني”، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي، والذي كذب بدوره هذا الأمر، وأكد أنه لم يحدث تمامًا.