ميريام فارس تكشف لأول مرة أسباب حرصها على إخفاء زوجها عن وسائل الإعلام

بيروت ـ كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة عن أسباب عدم نشرها أي صور لزوجها، وإبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام.

ميريام قالت “زوجي شخص عادي بيقول لي أنتي اللي ستار مش أنا، هو ما بيسعى أنه يكون معروف ولا تحت الأضواء، وإذا نشرت صورة له سيتسبب له ذلك في إزعاج لأنه مانو معود على الشهرة وما بيطلبها”.

الفنانة اللبنانية أكدت،خلال استضافتها في برنامج “فن الخبر” على قناة “الجديد”، أنها لا تغضب من سخرية البعض من إخفائها لصور زوجها والتعليق على ذلك بجملة: “مين ماخدة تا مخبيتو؟”، مشيرة إلى أن هذه الجملة تضحكها كثيرا.

يذكر أن ميريام فارس، قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني داني متري، منذ ما يقرب من 3 أعوام، وقد رزقت منه بابنها الأول “جايدن” في شهر شباط/فبراير الماضي.