إدارة أحد الفنادق التونسيةتحتجز الفنان جميل راتب بسبب تكاليف الإقامة في مهرجان قرطاج

تونس ـ استمرار لمسلسل الفضائح التي شهدها مهرجان قرطاج السينمائي، كشف الفنان المصري الكبير جميل راتب، أنه تعرض لإهانة شديدة بعدما حاولت إدارة الفندق الذي كان يقيم به في تونس من أجل المهرجان باحتجازه لرغبتها في أن يدفع تكاليف إقامته على عكس ما تم الاتفاق عليه مع ادارة المهرجان أن تكون الإقامة على حسابهم وهو المتعارف عليه في كل المهرجانات الفنية أيضا.

وعبر جميل راتب عن استيائه الشديد مما حدث معه هناك ومعاملة إدارة قرطاج السينمائي له بصورة لا تليق باسمه ولا تاريخه الفني، حيث أكد الفنان أنه تعرض لموقف غير لائق على الاطلاق حينما تم حجزه ومنع مغادرته الفندق الذي أقام به خلال استضافته بالدورة الـ27 من مهرجان قرطاج السينمائي وذلك لعدم دفع تكاليف إقامته هو ومرافقه في الفندق.

وأضاف راتب أنه صمم على موقفه بعدم دفع أي أموال لأنه كان متفق على هذا مع إدارة المهرجان من البداية حينما اتصلوا به لدعوته لحضور المهرجان.

وأكمل راتب حديثه قائلا أن وزير الثقافة التونسي اعتذر له عما بدر من إدارة المهرجان وتكفل بجميع المصاريف اللازمة مع إهدائه باقة من الورود وعدد من الكتب والروايات عن الثقافة والفن تقديرا لتاريخه الفني الكبير قبل مغادرته من مطار تونس، وفقا لما نقله موقع “انفراد”.