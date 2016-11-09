تصوير مصريّة عارية داخل غرفة تبديل ملابس بأحد المحلات

القاهرة ـ روت مصرية تدعى مي تفاصيل تعرضها للتصوير عارية داخل محل لبيع الملابس الجاهزة.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج “جراب حواء”، المذاع على فضائية LTC: “دخلت انا وصديقتي أحد المحال وبعد اختياري أحد الفساتين طلبت من عاملة المحل غرفة البروفة لكي أرتديه وبعد دخولي الغرفة اكتشفت أن بها كاميرا تقوم بتصوير زبائن المحل من الفتيات والسيدات وهن عرايا”.

وأضافت: “اتصلت بزوجي وشقيقي وحضرا للمحل وقاما بتكسير المحل واعتديا على عامل المحل ونشبت مشادة بالأسلحة البيضاء بين شقيقي وزوجي وأصحاب المحل”..

وأوضحت أنه تم تحرير محضر بالواقعة، ولكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليّ وأجبروني على التنازل عن المحضر.