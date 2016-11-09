للتخلّص من آلام الظهر والمفاصل …علاج منزليّ

لندن ـ تتنوّع أسباب أوجاع الظهر والمفاصل، التي يُعاني منها الكثير من الناس وأصبحت تطال اليوم كل الفئات العمريّة و ليس المسنين فقط.

هناك طريقة طبيعية للتخلص من هذه الآلام من خلال مكوّن واحد فقط، إذ أن كلّ ما ستحتاجونه هو 150 غم من الجيلاتين، ومياه باردة.

طريقة التحضير:

– مساءً، يجب مزج ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين مع 50 ملل من الماء البارد وترك المزيج يرتاح طوال الليل.

– لا يجب وضع المزيج في الثلاجة بل يجب أن يُترك داخل حرارة الغرفة.

– في اليوم التالي، سيتحوّل المزيج إلى مادة هلامية.

– تستهلك هذه المادة في الصباح وتضاف إلى مشروبٍ لتحسين مذاقه. يمكن إضافة العصير أو الشاي أو اللبن أو الحليب.

– يجب التقيّد بهذا العلاج لمدة سبعة أيام، مع إمكانية تكرار ذلك بعد ثلاثين يومًا ثم بعد ستة أشهر.

– ستلاحظون نتائج هذه الوصفة من الأسبوع الأول.

فوائد الجيلاتين:

الجيلاتين مادة صلبة وشفافة من دون رائحة أو مذاق تقريبًا وهي تُستخلص من عظام وأنسجة الحيوانات خاصة البقر والخنازير وتُعتبر هذه المادة مفيدة جدًا للجسم.

يحتوي الجيلاتين على الكثير من العناصر الغذائية مثل فيتامين ب2 و ب3 و ب5 وغيرها من المعادن والعناصر مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والزنك.

ويحتوي الجيلاتين أيضا على كمياتٍ كبيرة من البروتين والكولاجين، كما يحتوي على الأحماض الأمينية ممّا يقوي العظام والمفاصل و يزيد من مقاومتها و بالتالي يمنع العديد من الأمراض كمرض هشاشة العظم.

كما يساعد الجيلاتين على تعزيز نمو الأوتار والأنسجة مما يجعله مفيدا للمفاصل الضعيفة.