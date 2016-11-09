مدرب الأرجنتين يراهن على مهارة ميسي قبل مباراة البرازيل

لندن ـ أقر إدجاردو باوزا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، خطة فنية جديدة لمواجهة البرازيل غدا الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتعتمد خطة المدرب الأرجنتيني على طريقة اللعب 4 / 4 / 2 والدفع باللاعبين ليونيل ميسي وجونزالو هيجواين جنبا إلى جنب في الخط الهجومي.

ومع وصول ميسي وخافيير ماسكيرانو، نجمي برشلونة، أمس الثلاثاء إلى مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، اكتملت قائمة المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة المرتقبة.

واعتمد باوزا خطة لعب تتسم بالحيطة والحذر من أجل إيقاف خطورة نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث من المقرر أن يدفع بسيرخيو روميرو في حراسة المرمى بالإضافة إلى بابلو زاباليتا ونيكولاس أوتاميندي وراميرو فونيس موري وايمانويل ماس في الدفاع وخافيير ماسكيرانو ولوكاس بيجليا وانزو بيريز وأنخيل دي ماريا في وسط الميدان، وأخيرا ليونيل ميسي وجونزالو هيجواين في الهجوم.

وتستعد الأرجنتين لخوض مباراتين من العيار الثقيل أمام كل من البرازيل وكولومبيا في المرحلة الحالية من تصفيات المونديال.

ويحتاج منتخب “التانجو”، الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب، إلى حصد النقاط، بعد النتائج الباهتة، التي حققها في المباريات الأخيرة، التي لعبها بدون ميسي، حيث حقق تعادلين وتجرع هزيمة واحدة.

كما أن قرار عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد بوليفيا منح أفضلية لتشيلي في الترتيب على حساب الأرجنتين.