ريبيري: أشعر بالسعادة كالأطفال على أرض الملعب

ميونخ ـ حرصت قناة بايرن ميونيخ الرسمية على مقابلة فرانك ريبيري، نجم الفريق البافاري العائد للتدريبات بعد غياب بسبب الإصابة، ليعبر الفرنسي الدولي عن شعوره بالسعادة كالأطفال حينما يكون على أرضية الملعب.

وقال ريبيري: “من الرائع أن أعود مجددا للفريق، لقد كنت في مستوى جيد قبل أن أتعرض للإصابة، أتمنى أن أستعيده سريعا، خاصة وأن الإصابة لم تكن بهذا السوء”.

وتابع صاحب الـ33 عاما معربا عن حماسه للعودة “أستطيع أن أفعل كل شيء مجددا، أكون مثل الطفل الصغير على أرض الملعب، أريد أن ألعب دائما”.

وأضاف ريبيري عن مواجهة بوروسيا دورتموند المرتقبة عقب نهاية فترة التوقف الدولي “بدون شك هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا”.

يذكر أن ربيري غاب عن فريقه في ثماني مباريات، بعد أن ساهم في تسعة أهداف لفريقه هذا الموسم بإحرازه هدفين وصناعة سبعة، قبل أن يعود ويصبح جاهزا لمواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة 11 من البوندسليجا يوم 19 نوفمبر الجاري.