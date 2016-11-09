السويد أعدت خطة طارئة في حال فوز ترامب أو كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ستوكهولم - د ب أ – ذكر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، أن بلاده كانت مستعدة لمختلف نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال في بيان: ” هذه نتيجة انتخابية يشعر الكثيرون بالقلق حيالها ولكننا كنا مستعدون لهذا “.

وأشار لوفين إلى أن ” السويد لديها تقليد طويل من التعاون مع الحكومات الأمريكية بغض النظر عن التوجهات السياسية للأحزاب ” و “تهدف إلى التعاون مع الإدارة المقبلة ” لتأمين المصالح السويدية والأوروبية ولتعزيز الأمن والاستقرار العالميين “.

وقال لوفين للإذاعة السويدية إن حكومته كانت قد أخذت في الحسبان الحالات الأخيرة حيث أخفقت مراكز استطلاع الرأي في توقع النتائج مثل الاستفتاء البريطاني حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.