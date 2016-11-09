هادي يهنئ ترامب ويتطلع إلى خدمته السلام في اليمن

اليمن - الأناضول – بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتطلع إلى العمل لخدمة السلام في الشرق الأوسط وخاصة في بلاده التي تشهد منذ قرابة العامين حرباً أودت بحياة الآلاف.

وقال هادي في برقية تهنئة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): “نحن على يقين أن مرحلة جديدة من التعاون ونصرة الشعوب وخيارات السلام قد دنت لمصلحة العالم أجمع″.

وأضاف “نتطلع أن نعمل معًا لخدمة السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، على وجه التحديد بلدنا اليمن الذي عانى ويعاني الكثير جراء تداعيات الحرب الانقلابية التي شنتها المليشيا الانقلابية (الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) على مجتمعنا وتوافقنا وتجربتنا الديمقراطية”.

وتابع: “نحن في اليمن، نعبر لكم عن تهانينا لكم وللشعب الأمريكي بهذا النجاح”.

وأظهرت النتائج الأولية حصول ترامب على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتاً (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق من جهة أخرى، مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأن النزاع أسفر عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.