اسرائيل تقصف موقعاً سورياً بعد سقوط صاروخ على الجولان

القدس – أ ف ب – قصفت القوات الاسرائيلية موقعاً للجيش السوري الاربعاء، بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلق من سوريا على هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش.

وجاء في بيان الجيش انه “رداً على سقوط صاروخ على اسرائيل في وقت سابق اليوم، استهدف الجيش الاسرائيلي موقعاً للمدفعية تابعاً للنظام السوري” في شمال هضبة الجولان السورية. ويعتقد ان الصاروخ سقط بالخطأ على الاراضي الاسرائيلية في خضم القتال بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة.