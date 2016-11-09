ميركل تعرض على ترامب “تعاوناً وثيقاً” يستند الى القيم المشتركة

برلين- أ ف ب – عرضت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء، على الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب “التعاون الوثيق” الذي يستند الى القيم المشتركة للديموقراطيات الحرة.

وقالت ميركل ان “المانيا واميركا تشتركان في قيم الديموقراطية والحرية واحترام حكم القانون والكرامة الانسانية، بغض النظر عن الاصل ولون البشرة والدين والجنس والميول الجنسية او المعتقدات السياسية”، واضافت انه “بناء على هذه القيم اعرض التعاون الوثيق على الرئيس المقبل للولايات المتحدة دونالد ترامب”.