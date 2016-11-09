رئيس الحكومة العراقية يهنيء ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الامريكية

بغداد - د ب أ – بعث رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأربعاء، ببرقية تهئنة الى الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الامريكية للسنوات الأربع المقبلة.

وقال العبادي في برقيته إن “العراق يحارب الارهاب في مقدمة دول العالم ويحقق انتصارات باهرة في سحق ارهاب داعش ببطولات وتضحيات أبنائه”.

وأضاف”اننا نتطلع الى استمرار العالم والولايات المتحدة في الوقوف مع العراق في مواجهة الارهاب الذي لا يهدد بلدنا وحسب بل العالم أجمع″.