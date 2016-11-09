الجبوري يطالب بسلطة الدولة على سلاح الحشد الشعبي والعشائري

بغداد – الأناضول – طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أن يكون السلاح الذي استخدم لتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية” بيد الدولة، داعياً إلى ضرورة أن يكون الحشد الشعبي (شيعي) والعشائري (سني) بإمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الجبوري في كلمته بمؤتمر عشائري في المقدادية، بمحافظة ديالى (شرق)، “يجب أن يكون كل السلاح الذي استخدم لتحرير المناطق من تنظيم داعش تحت إمرة الدولة”.

وأضاف أن “مجلس النواب سيناقش قضية الحشد الشعبي والعشائري، إلا أنه يجب أن يكونان تحت راية وعنوان الدولة وليس تحت مسميات مختلفة”.

وتابع: “كل التضحيات مقدسة وبدونها ما كان لداعش أن يندحر”.

وشدد الجبوري على ضرورة أن “تتوحد الجهود بالمرحلة المقبلة من أجل عودة النازحين، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لهم”.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، والحشد العشائري (قوات عشائرية سنية)، إلى جانب “البيشمركة” (جيش الإقليم الكردي)، وبغطاء من التحالف الدولي.

واستعادت القوات المشاركة في العملية خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية، ووصلت إلى مشارفها الشمالية، كما سيطرت قوات البيشمركة على مدينة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل).