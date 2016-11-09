الجيش المصري يعلن مقتل 6 “تكفيريين” جراء اشتباكات شمالي سيناء

القاهرة - الأناضول – أعلن الجيش المصري، الأربعاء، مقتل 6 “عناصر تكفيرية” في تبادل لإطلاق النيران مع قواته خلال عملية مداهمة شمالي سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، إنه “خلال أعمال تمشيط ومداهمة لتفتيش 19 منطقة تمثل قاعدة انطلاق للعناصر التكفيرية تستغلها فى الاختباء، وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق مدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، تم القضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة”.

وأضاف: “تم تدمير خندق تستخدمه هذه العناصر فى إنتاج النيران (صناعة الأسلحة) ضد قواتنا، وحرق وتدمير دراجتين ناريتين، و4 مقار خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على وسائل اتصال لاسلكية وأدوات تستخدم فى تصنيع الشراك الخداعية، ودوائر النسف والتدمير”.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة شمال سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية” و”الإجرامية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعته لتنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

من جهة أخرى، أشار المتحدث العسكري إلى أن “إجمالى عدد السيارات التى تم دخولها للجانب الفلسطينى خلال الفترة من 11 أكتوبر (تشرين أول) حتى اليوم 7127 سيارة محملة بالبضائع المختلفة عبر منفذ كرم أبو سالم الحدودى باعتباره المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة”.