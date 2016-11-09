أمريكيون يحتجون على فوز ترامب بهتاف ليس رئيسي

لوس أنجليس – د ب أ – خرج حشود من المحتجين إلى الشوارع في مدن غربي الولايات المتحدة الأربعاء، للتعبير عن غضبهم إزاء فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة.

وذكرت تقارير إخبارية أنه خلال مسيرات شملت طلبة ومعارضين آخرين لترامب في لوس أنجليس وسان دييجو وأوكلاند وبورتلاند ومدن أخرى ، ردد المحتجون هتافات “ليس رئيسي” و”اللعنة على دونالد ترامب”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يوقدون شموعاً ومشاعل ويحرقون علماً أمريكياً.

وقال أحد المحتجين لصحيفة “لوس أنجليس تايمز″ في تعليقات نقلتها في مقطع فيديو :”لا أعلم كيف تصوت بلادنا لصالح مثل هذا الرجل الرهيب “.

وذكرت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” بأن أحد المحتجين أصيب على نحو خطير عندما صدمته سيارة خلال اندفاع المتظاهرين إلى طريق رئيسي بمدينة بيركلي التى توجد جامعة تحمل ذات الاسم في منطقة خليج سان فرانسيسكو .

وفي نيويورك ، أعربت نجمة البوب الشهيرة ليدي جاجا ،وهي من المؤيدين البارزين للمرشحة الديمقراطية التي خسرت سباق الرئاسة هيلاري كلينتون، عن احتجاجها أمام “برج ترامب”.

ونشرت جاجا صورة لها على انستجرام وهي تقف على شاحنة لمياه الصرف الصحي وتمسك بلافتة كتب عليها ” الحب يفوق الكراهية ” .