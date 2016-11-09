قيادي كردي سوري: وصول ترامب للرئاسة سيسرع من وتيرة محاربة الإرهاب

القاهرة - د ب أ – استبعد صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، أن يحدث تغيير في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال :”من غير المتوقع أن تتغير استراتيجية دولة كبيرة كالولايات المتحدة بتغير شخص الرئيس، فهي استراتيجية مستمرة منذ عام 2001 ، ولكننا نتوقع أن يؤدي وصول ترامب للرئاسة إلى تسريع وتيرة محاربة الإرهاب بصورة أكبر مما كان سيكون عليه الحال لو فازت كلينيتون بالمنصب”.

وقال :”كل ما يهمنا هو أن نحقق دولة ديمقراطية فيدرالية علمانية، ونرجو أن يساعدنا (ترامب) على ذلك، لأن هذا هو السبيل الأمثل لحل الأزمة في سوريا”.

واستبعد أن تقوم إدارة ترامب بإرسال قوات قتالية بأعداد كبيرة إلى المنطقة، ولكنه قال في الوقت نفسه أنه “لا أحد يستطيع توقع ما الذي قد يقوم به ترامب بالفعل”.